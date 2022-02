Criança tem rosto perfurado por ferramenta no município de Portel

Um acidente envolvendo uma criança foi registrado na tarde da segunda-feira (7) no município de Portel, na Ilha do Marajó. De acordo com informações, um menino teve o rosto perfurado por um rastelo (ferramenta comum na jardinagem) enquanto brincava no quintal da própria casa.

Segundo informações das autoridades locais, o caso ocorreu às margens do Rio Jupari, no interior do município.

Informações contam que a criança brincava no quintal de casa quando caiu sobre o objeto. O menino segue internado após passar por uma cirurgia, e não corre perigo de morte.

A criança foi socorrida em estado grave e encaminhada para um hospital da região, onde foi entubada para a retirada parcial do objeto. O exame de raio-x mostra que a ferramenta atingiu o lado direito do rosto da criança, perfurando a garganta e demais órgãos da região da face.

Fonte: Portal Debate Carajás, com Roma News