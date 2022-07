Criançada encerra Colônia de Férias nas dependências do Cassazum

Um total de 94 crianças encerrou, ontem, quinta-feira, 21, a programação de lazer da “Colônia de Férias” promovida pela diretoria do Cassazum, cuja abertura ocorreu no último dia 05 do corrente.

A programação durou 12 dias, com movimentação da criançada sede campestre do clube militar. O evento ocorreu sob as vistas dos coordenadores e professores Marinho Rodrigues e Heloísa Rodrigues, que enalteceram a grande importância do apoio proporcionado pelo presidente do Cassazum, Suboficial da Aeronáutica Yedo Mendes, com assessoramento do vice-presidente João Ribeiro, do diretor sargento Marcos Aurélio que, inclusive, foi o responsável pelo setor “Salva Vida”, bastante elogiado pelos familiares das crianças em razão do trabalho realizado no decorrer da Colônia de Férias.

Este ano, as crianças tiveram também as orientações de nove estagiárias que se decicaram à área de Educação Física e também da Técnica em Enfermagem Rosecleide Barbosa Pereira.

A Colônia de Férias do “Cassa” contou com a participação de crianças a partir dos 5 anos de idade, estendendo-se até os 13 anos. Todos participaram de jogos, tabuleiros e ações sociais, recreação, atividades aquáticas dirigidas e outros.

A programação de lazer se encerrou com a distribuição de brindes para a criançada, à frente o presidente Yedo Mendes, com Marinho e Heloísa Rodrigues.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar