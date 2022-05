Crianças aprendem brincando sobre o perigo de diversão em canteiro de obras

Os estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nestor Nonato, no bairro do Jurunas, foram liberados das aulas e tiveram uma tarde de muita diversão e brincadeiras, nesta sexta-feira, 6.

Foi assim, brincando, que eles aprenderam uma lição muito séria. Não se deve procurar diversão em locais de obras. O recado foi dado pela Prefeitura de Belém, que promoveu na escola o evento denominado: “Diversão na obra, perigo toda hora”, por meio do Programa de Saneamento da Bacia da Estada Nova (Promaben).

Proteção às crianças

A Escola Municipal Nestor Nonato foi escolhida para a realização do evento por ficar próximo do local onde está sendo construído pela Prefeitura, por meio do Promaben, o Conjunto Habitacional e Comercial, no bairro da Condor, obra que já foi invadida por crianças e adolescentes para empinar pipas no local.

“As equipes Social e Ambiental do Promaben, ao tomar conhecimento do fato, logo agiram realizando várias conversas com a empresa responsável pela obra e envolvendo as famílias da área, através de visitas e abordagens sobre a ocorrência”, relatou a subcoordenadora Social do Promaben, Regina Pena.

Ela contou que foram realizadas atividades com crianças e jovens em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Jurunas.

“A atividade de hoje é a culminância deste trabalho, que envolveu de forma estratégica, a Escola Municipal Nestor Nonato. Contando com o apoio dos educadores envolvemos crianças e adolescentes em atividades educativas, trabalhando a colaboração, no que se refere ao perigo que eles correm ao entrar no canteiro de obras”, explicou Regina Pena.

Prevenção com arte

Os 300 alunos do 5º ao 9º ano se divertiram para valer com a encenação de uma peça teatral pelo grupo de palhaços “Nós, pernaltas”, ao mesmo tempo em que aprenderam que em obras tem trator, tem buraco.

“É um local muito perigoso”, alertou o técnico de Segurança no Trabalho do Promaben, João Pina, que proferiu uma palestra para os estudantes.

O subcoordenador de Engenharia do Promaben, Arthur Amaral, considerou o evento muito importante. “Nós estávamos tendo problema com crianças e adolescentes que iam buscar pipa na obra. E essa ação é importante para mostrar a eles o perigo que é brincar dentro de uma obra”.

Ele afirmou ainda que acredita que “através dessa conscientização dinâmica, os próprios estudantes vão levar para casa essa informação de não brincar na obra e escolher outro lugar para se divertir”.

Diversão

Os estudantes assistiram ainda sessões de cinema ambiental e participaram de brincadeiras como Tabuleiro (Trilha), na qual em um grande tabuleiro no chão, as crianças viram os pinos no jogo, com a participação dos pais. Também participaram do jogo da Coleta Seletiva, Livro de Colorir, Jogo da Memória e o do Mural “Mundo que eu tenho, mundo que eu quero”.

A atividade foi mais um passo importante do trabalho socioambiental previsto no Promaben. Foi também uma oportunidade para a área social do programa divulgar seus serviços que contam com o plantão social que estará ocorrendo no canteiro de obras a partir de quarta-feira, dia 11.

Texto: Raimundo Sena

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom