Crianças aprendem sobre comportamento seguro no trânsito em ações educativas na escola

Comportamento de segurança e respeito às sinalizações foram alguns dos temas abordados nas ações de educação para o trânsito realizadas pela Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), com os estudantes do Colégio Exato, localizado na avenida Senador Lemos.

As atividades foram realizadas em dois dias. Na primeira ação, na terça-feira, 12, foi realizada uma atividade lúdico-pedagógica usando a fantoche Lilica com os alunos do Jardim I ao 5º ano, na faixa etária dos 4 aos 10 anos. A segunda ação foi realizada na manhã desta quarta-feira, 13, com os estudantes do 2° ao 5° ano, dos 6 aos 10 anos, que participaram de uma palestra e apresentação teatral.

Brincando e aprendendo

Ao todo, 100 crianças interagiram com os profissionais arte-educadores e agentes de educação e aprenderam de forma lúdica sobre condutas seguras no trânsito, em mais uma edição do projeto Semob na Escola.

Na terça-feira, a agente de educação para o trânsito Karime Rodrigues iniciou a dinâmica perguntando às crianças o que é trânsito. Elas interagiram bastante e cada uma foi citando um componente, como carros, sinal, placas, rua. Depois das respostas a agente perguntou se eles sabiam qual era o órgão que gerencia o trânsito no município de Belém e explicou qual o papel da Semob.

Em seguida, as crianças acordaram a bonequinha Lilica, que começou a dinâmica afirmando que sabia tudo sobre trânsito, porém, só deu respostas com condutas equivocadas às perguntas que a agente de educação fazia e foi várias vezes corrigida pelas crianças.

Sinalização – A pequena Rafaella, de 5 anos, se voluntariou para representar o semáforo e aprendeu o significado de cada uma das cores que ele possui. Todos aprenderam que também é preciso dar o sinal de vida (aceno) para poder atravessar.

Durante a dinâmica, as crianças também aprenderam sobre os cuidados que devem ter ao transitar pelas vias a pé, sobre a importância de utilizar os equipamentos de segurança ao andar de carro e moto, e responderam certo sobre os equipamentos necessários para andar de bicicleta que são: capacete, luva, joelheira e cotoveleira, só esqueceram do colete refletivo, que foi apresentado pela agente Karime.

Educação para o trânsito em várias linguagens

Na atividade desta quarta-feira os alunos assistiram a uma palestra ministrada pelo agente de educação, Ercio Costa, sobre regras de comportamento seguro. O agente pontuou atenção na hora de atravessar, sobre o uso de equipamentos para andar de moto, a idade certa para andar no banco da frente do carro e para andar de moto, permanecer sentado no ônibus, não jogar nenhum objeto pela janela e não colocar a cabeça e nem o braço pela janela. Ele informou ainda, sobre os cuidados para andar de bicicleta.

A dinâmica apresentada pelos arte-educadores contou com jogos de perguntas e respostas sobre o trânsito e encenação da peça teatral.

Cidadania através da educação no trânsito

As ações foram solicitadas pelo Colégio Exato, por meio do projeto Trânsito na Escola, desenvolvido na instituição de ensino. A coordenadora da educação infantil do Colégio Exato, Marcia Cristina, explica que a temática é trabalhada desde cedo porque os alunos já têm contato com o trânsito e é importante que aprendam as condutas corretas. “Os alunos estão o tempo inteiro no trânsito porque os pais trazem de bicicleta, de moto, de carro, de ônibus. Então, todos os dias eles veem infrações, que às vezes até os próprios pais cometem quando chegam aqui com mais de um aluno na moto, por exemplo”, frisa.

Além disso, para a coordenadora, a infância é uma fase muito importante para que as crianças aprendam desde cedo a serem responsáveis no trânsito. “Esses alunos já são pedestres, alguns andam de bicicleta e também pela rua e um dia serão motoristas. Quero que eles entendam desde pequenos a importância de ter a segurança, não só deles, mas do outro também”.



Texto: Lírio Moraes

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom SEMOB