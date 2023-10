Crianças da zona rural de Altamira ganham dia divertido em programação da Prefeitura

Um dia pra ficar na cabecinha de 300 meninos e meninas, que ganharam uma festa super especial da Prefeitura de Altamira. O dia das crianças na região Assurini, zona rural do município, foi realizado anteontem, domingo, 15 de outubro. Teve pula-pula, um lanche caprichado, além de muitos presentes distribuídos. Todo mundo levou um brinquedo para casa.

A programação festiva começou de manhã e entrou pela tarde. A turma do Mickey marcou presença. O camundongo mais amado do planeta aterrissou em terras paraenses e se mandou para as bandas do Assurini. E ele não apareceu sozinho, não. Além do Mickey, a Minie, Pluto, Margarida e Pateta marcaram presença e dividiram o palco com outros personagens do mundo infantil – os Bolos Fofos e a Galinha Pintadinha.

Cícero Ferreira da Silva levou o filho Yuri, de dois anos, para pular e se divertir. “Estou achando muito bom. Aqui está bom demais”, festeja o agricultor. Radyja dos Santos tem cinco aninhos e amou o encontro proporcionado pela Prefeitura. “Gostando demais de tudo”.

“É a primeira vez que esses personagens e essa festa são trazidos para o Assurini. Isso é mágico para às crianças”, comemora Ana Paula, mãe da Radyja.

A diretora da Escola Sol Nascente, Maria Sônia, explica que eventos como o realizado no domingo estimulam as crianças a gostarem ainda mais do ambiente escolar. “As crianças ficam mais à vontade para vir estudar quando têm como brincar”.

Apoliane Gomes, primeira-dama de Altamira, comenta como a Prefeitura pensou no dia mágico para a criançada do Assurini. “A gente imaginou esse ano um grande espetáculo. É a primeira vez que os bonecos (personagens da Disney) estão vindo para o Assurini”, conta.

“A ideia foi despertar grande memória afetiva, e não só pelo brinquedo, mas por tudo que a gente pode oferecer”, concluiu a primeira-dama, que ajudou a organizar o Dia das Crianças.

Imagem: Divulgação