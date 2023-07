Natação do Clube do Remo vence Travessia de Águas Abertas

A equipe de natação do Clube do Remo foi absoluta na Copa do Brasil de Águas Abertas – Troféu Ana Marcela Cunha, realizada nas praias de Mosqueiro.

Foram disputadas provas de 1, 5 km, 2,5 km e 5 km entre jovens e adultos com participação de estados do Norte e Nordeste.

A competição foi organizada pela FPDA com a supervisão da CBDA, contou com forte aparato de segurança para a integridade física dos atletas.

A equipe azulina nos dois dias de provas somou no total 305 pontos, seguido pela Aquarius do Amapá, 221 pts. A Tuna, terceira colocada com 162 pontos. A M3SWIM-PE, marcou 139 pts. Raia 4 Assessoria Esportiva com 112 pontos. Lira Tênis Clube com 102 pontos. Sesc-PE 68; Pororoca Master-AP, 62 e AABB-AC com 54 pontos.

Os destaques foram premiados com troféus personalizados.

O professor e técnico Aurélio Dantas saudou os atletas vencedores afirmando que a natação do Clube do Remo segue na liderança no Pará há muitos anos. “Os nossos atletas estão de parabéns pela conquista da travessia do Mosqueiro”, ditou. (Colaborou: Braz Chucre/Ronabar)

Imagens: Divulgação