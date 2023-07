Crianças de 4 a 10 anos participam de atividades no Parque Seringal, em Ananindeua

Começou a semana de atividades da “Colônia de Férias” para crianças de 4 a 10 anosa, na manhã de ontem, terça-feira, 11, no Museu Parque Seringal. O prejeto é desenvolvido pela Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria de Municipal de Meio Ambiente (SEMA).

No período de férias escolares é comum as crianças ficarem em casa o dia todo, assistindo TV e grudadas nas tela do celular, por não terem nenhum tipo de atividade para fazer. A proposta da colônia de férias, que a SEMA organiza há 6 anos no Parque Seringal, é proporcionar uma semana de lazer e aprendizado ao ar livre.

“Nosso objetivo é levar conhecimento, ensinar as crianças através de atividades, brincadeiras lúdicas e respeito ao meio ambiente”, disse a Gerente do Museu Parque Seringal, Luciana Castro.

O Secretário Municipal de Meio Ambiente, José Roberto da Costa (Bitoti) falou sobre a importância da conscientização ambiental entre as crianças. “É muito importante a Prefeitura de Ananindeua desenvolver ações voltadas para crianças, e a preservação do meio ambiente, pois são as crianças que serão os futuros responsáveis na conservação das nossas riquezas naturais”, falou o secretário, que destacou a importância das atividades desenvolvidas com as crianças, pois o Pará será sede da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP-30), em 2025.

Neste primeiro dia de atividades, as crianças fizeram uma caminhada por todo o parque e puderam conhecer um pouco da história e a árvore que dá nome ao local. Aprenderam a importância de não jogar lixo na rua e como isso afeta o meio ambiente. Conheceram a “Casa do Seringueiro”, museu que retrata a vida dos senhores da borracha e dos seringueiros, com seus instrumentos e técnicas para a extração do látex, até a criação da borracha. Puderam ainda, plantar mudas de Cordyline, que serão cuidadas ao longo da semana, e ao final da colônia de férias todos poderão levar para suas casas.

Dona Maria José, 69 anos, trouxe os dois netos para participar das atividades no Seringal. “Eu sempre participo da vida dos meus netos, penso que é muito importante para eles aprenderem a cuidar da natureza. Estou muito feliz com essa oportunidade que a prefeitura de Ananindeua está proporcionando para nossas crianças”, disse dona Maria.

Em abril de 2012, a área de 12 mil m² na Cidade Nova VIII foi transformada em Museu Parque Seringal, contendo as seringueiras cultivadas pelos japoneses e nordestinos durante o segundo período da economia da borracha.

O Seringal é o segundo parque ambiental de Ananindeua e a primeira unidade de conservação municipal do Pará. O local conta com centenas de seringueiras, além de outras árvores comuns ao bioma amazônico. Há ainda, um anfiteatro, academias de ginástica ao ar livre, lanchonete e espaços com visitação gratuita.



Serviço:

Horário de funcionamento do Museu Parque Seringal:

De terça a domingo, das 8h às 12h e das 15h às 19h.

Imagens: Ascom/PMA