Crianças de Ananindeua conhecem aviões em colônia de férias

“Passei quase toda a noite acordada esperando amanhecer e poder vir para o passeio. Só ficava imaginando como seria, mas foi bem melhor do que eu imaginava. Vi de perto um helicóptero, nunca tinha visto ou entrado em um. Gostei muito, agora quero estudar e ser piloto”, disse Sofia Gabriele, de 7 anos, uma das crianças atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 40 Horas que visitaram o Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará (GRAESP-PA) ontem, terça-feira, 05.

A ação faz parte de uma série de atividades da Colônia de Férias promovida pela Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat), que tem o objetivo proporcionar momentos de socialização, diversão e fortalecimento de vínculos comunitários, além de de proporcionar passeios em lugares diferentes no qual as crianças, adolescentes e idosos não estão acostumados.

Como é o caso do pequeno Yan Sousa, de 6 anos, que ficou encantado ao entrar pela primeira vez em um monomotor. “Entrei no helicóptero e ainda pude colocar os fones, foi muito legal, não conseguia escutar nada. O tio disse que esse é usado para resgates, mas já levou vacinas também”.

Com os olhos atentos a cada detalhe e explicação, Lara Emanuele, de 6 anos, contou que vai estudar muito para ser piloto. “Quando eu crescer, quero ser piloto. Eles falaram que posso, mas preciso estudar bastante, terminar o ensino fundamental, o ensino médio, entrar para o Corpo de Bombeiro ou para Polícia Militar ou Civil e depois fazer o curso de piloto. Preciso estudar muito”.

No Hangar do GRAESP-PA, o grupo de crianças foi recebido pelo Subtenente Tobias e pelo Sargento Lima, que monitoram toda a visita no Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará. As crianças tiveram acesso aos aviões e explicações a respeito das aeronaves, além de relatos de como é o dia a dia e de missões que os pilotos já tiveram durante os anos que estão a serviço do GRAESP-PA. “Para nós, é prazeroso receber grupos de crianças e adolescentes, pois o nosso intuito é divulgar o trabalho que realizamos aqui, apresentando nossos serviços e a importância deles para o Estado do Pará, e principalmente despertar nos jovens um interesse profissional nessa área”, ressaltou o Subtenente Tobias.



Imagens: Rosane Linhares/Ascom/PMA