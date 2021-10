Crianças de Belém vão receber rins doados de Rondônia

Na tarde desta última quinta-feira de Setembro, o Governo do Pará, por meio da secretaria de estado de saúde pública (Sespa), enviou um avião com UTI aérea até Porto Velho, em Rondônia, para buscar dois rins que serão transplantados em pacientes pediátricos, na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, em Belém.

O doador do órgão é um jovem de 14 anos vítima fatal de acidente de moto, a família do jovem que veio a óbito resolveu doar todos os órgãos, no gesto de solidariedade que vai salvar muitas vidas, no Pará duas crianças vão receber a doação.

Na madrugada desta sexta-feira(1) os órgãos chegaram em Belém, os possíveis beneficiados vão ter que passar por um exame de compatibilidade realizado pela Fundação Hemopa (Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará). Foram selecionadas sete crianças, para realizar o teste, duas delas serão transplantadas, uma está na fila há sete mês, e a outra criança espera a um ano e dois meses.

Foto: Ascom hemopa