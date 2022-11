Crianças e adolescentes com espectro autista participam da 1ª Copa de Futebol

Neste sábado (19) a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) promove a 1ª Copa TEA. A iniciativa, realizada através da Coordenação Estadual de Políticas Para o Autismo (Cepa), vai realizar um campeonato de futebol disputado por crianças de 8 a 12 anos que possuem a Carteira de Identificação da Pessoa Com transtorno do Espectro Autista (Ciptea).

O campeonato, vai acontecer na Arena Pegado, localizado no bairro da Pedreira, na capital do estado, no horário de 9h às 12h. o evento contará com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel) E Federação Paraense de Futebol (FPF).

Com o slogan “Agora é tudo e todos pela inclusão”, o campeonato de futebol contará com algumas adaptações nas regras tradicionais da modalidade, como a diminuição do tempo do jogo e o aumento de pequenos intervalos. Além disso, uma equipe multiprofissional estará presente no evento dando orientações para a torcida e mostrando estratégias para evitar o desconforto sensorial dos jogadores.

Esta é a primeira edição do projeto, que atenderá pessoas de Belém e Região Metropolitana. O objetivo do projeto é fortalecer o exercício dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares, além de garantir o acesso ao esporte e lazer, a valorização dos talentos, habilidades e potencialidades das pessoas com autismo.

Para Nayara Barbalho, coordenadora da Cepa, esses projetos são fundamentais para que pessoas com autismo estejam inseridas em todos os contextos de integração dos eixos de saúde, esporte e lazer. Também porque o esporte é uma ferramenta de inclusão social por ter caráter interdisciplinar, já que trabalha diversas áreas, entre elas, a saúde mental, física e até a interação social.

Foto Ilustração: Adobe