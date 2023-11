Crianças e adolescentes das Casas de Acolhimento de Ananindeua visitam fábrica de chocolate

Quem não gosta de chocolate? Seja em momentos tristes ou felizes, ele é sempre uma boa companhia. A Samara (nome fictício), de 6 anos, degustava cada gota de chocolate como se fosse a última. “Nunca tinha ido em uma fábrica de chocolate. Gostei muito. Amo chocolate e esse tá sendo um dos melhores dias da minha vida, já comi vários tipos de chocolate aqui, até chocolate quente”, comentou a garotinha.

Samara e outras crianças e adolescentes que fazem parte das Casas de Acolhimento de Ananindeua tiveram um dia especial, repleto de diversão, aprendizado, sabores e cheiros inesquecíveis durante a visita à uma fábrica de chocolate no município. A atividade, promovida pela Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (SEMCAT), ocorreu ontem, terça-feira, 31/10, e contou com a parceria Da Cruz Chocolates.

“Garantimos às nossas crianças e adolescentes que vivem nas Casas de Acolhimento seus direitos ao lazer, saúde, educação e assistência social. A convivência comunitária evita a alienação e inadequação dos acolhidos para o convívio social. Então, ao decorrer do ano, realizamos passeios externos e outras atividades comunitárias. Hoje trouxemos eles na fábrica de chocolate. É gratificante ver os olhinhos deles brilhando”, afirmou a secretária da SEMCAT, Marisa Lima.

Durante o passeio, a garotada pode conhecer os cacaueiros e a linha de produção, e aprenderam sobre a história do alimento que é uma unanimidade mundial. O mais gostoso, no entanto, ficou reservado para o momento de provar os chocolates, no início e no final da visita.

“Foi um ótimo passeio. Gostei de tudo. Mas o cheiro do chocolate é algo do qual nunca mais vou me esquecer. Também não vou esquecer o gosto da semente do cacau, muito amarga, minha boca ficou ruim. Prefiro o chocolate pronto”, disse Daniel (nome fictício), de 12 anos.

O passeio contou com a participação da família Cruz, donos da fábrica de chocolate. “Foi um prazer ter essas crianças e adolescentes aqui com a gente, poder contar um pouco da nossa história e de como produzimos o chocolate. O nosso produto é 100% saudável, livre de conservantes, ingredientes industrializados ou de qualquer substância que possa agredir o meio ambiente ou o consumidor, além de ser totalmente paraense. Um chocolate simples que leva apenas açúcar e cacau”, disse Flávio Cruz.

É a gestão municipal trabalhando na garantia dos direitos de crianças e adolescentes que vivem em Ananindeua.

Imagem: Ascom/PMA