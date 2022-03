Crianças e adultos recebem orientação sobre uso racional da água no Parque do Utinga

Uma manhã repleta de brincadeiras com lições sobre o uso consciente da água para as crianças e informações sobre saneamento para os adultos.

Quem foi ao Parque Estadual do Utinga neste domingo teve a oportunidade de presenciar a campanha: Água, semente da vida. Vamos Preservá-la!, realizada pela Prefeitura de Belém, por meio da Agência Reguladora de Belém (Arbel). O evento chamou a atenção para a importância de preservar e fazer uso racional da água, um bem tão importante que, apesar de abundante na região amazônica, precisa ser usado com racionalidade.

Dia Mundial da Água

“No dia 22 de março se comemora o Dia Mundial da Água e aproveitamos essa oportunidade para resgatar esse tema importante para a vida das pessoas. Além de chamar atenção para o uso consciente deste recurso natural, trouxemos atividades lúdicas para as crianças aprenderem e se divertirem. Também fornecemos orientações para os adultos, com dicas sobre leitura de hidrômetro, entendimento da fatura e ações realizadas pela agência reguladora”, explica a presidente da Arbel, Eliana Uchoa.

Ela enfatiza, que a Arbel tem um corpo técnico muito atuante na regulação dos serviços públicos de saneamento básico e para simplificar este entendimento, com ações que reflitam o dia a dia da população, a equipe da agência desenvolveu uma atividade educativa para a sociedade.

População aprende a preservar e economizar

Morador do bairro do Marco, o autônomo Eliezer Dantas recebeu dicas de como economizar água e agradeceu pela oportunidade de conhecer os trabalhos desenvolvidos pela autarquia.

“Temos que usar a água somente o necessário e sempre que possível reaproveitar a água da chuva para lavagem de calçadas e veículos. Dá pra cuidar do meio ambiente e também do próprio bolso, reduzindo a fatura no final do mês”, considerou.

A atendente de farmácia Emanuele Castro levou a filha Iris, de 7 anos, para se divertir no Parque do Utinga e aproveitou para adquirir conhecimentos. “Temos que aproveitar oportunidades como essas para ensinar e educar nossos filhos sobre o que é bom e o que não é bom para o meio ambiente. Vim passear de bicicleta com a minha filha e chegando aqui ela teve esse momento de alegria. Espero que tenha sempre mais!”, comemorou.

O pequeno Lucas Lima, de 7 anos, participou das atividades e conquistou a medalha ‘Guardião do Meio Ambiente’. “Não devemos sujar o meio ambiente para não poluir as águas nem maltratar os animais que precisam dela pra sobreviver”, alertou.

Cumprindo agenda de governo no Parque do Utinga na manhã deste domingo, o governador do Pará, Helder Barbalho, aproveitou para conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido pela Agência Reguladora de Belém.

Texto: Lauro Lima

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom