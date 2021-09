Crianças hospitalizadas no HMUE terão aulas presenciais em Ananindeua

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) junto com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), deu início as atividades da “Classe Hospitalar” destinadas as crianças, para dar suporte a educação em meio ao tratamento de saúde, durante a manhã desta última segunda-feira (13). A unidade tinha paralisado as aulas presenciais em 2020 em virtude da pandemia de covid-19.

As aulas serão realizadas para alunos internados na ala pediatria e no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), antes de começar as atividades escolares os professores fizeram uma apresentação com música para as crianças.

São cerca de 50 crianças por mês beneficiadas pelo projeto de ensino, a responsabilidade é manter o vínculo com a escola, dessa forma os conteúdos são realizados de maneira disciplinar com foco no nível de aprendizagem de cada aluno, na qual é desenvolvido os ciclos I e II do ensino fundamental que oferece conhecimentos como raciocínio logico matemático, estudo da sociedade, códigos e linguagens.

O programa Classe Hospitalar foi criado em 2009, na qual leva atendimento educacional especializado, atendimento no leito e assessoramento pedagógico. A Classe Hospitalar já levou atendimento educacional para quase 8 mil crianças desde a fundação do programa no Hospital Metropolitano.

Foto: Divulgação/ Ag.Pará