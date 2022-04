Crianças internadas no Hospital Metropolitano participam de atividade sobre higiene bucal

Cartilhas com desenhos para pintar e kits de higiene oral foram entregues para estimular os pequenos na adoção de cuidados com os dentes

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), localizado em Ananindeua, na Grande Belém, realizou na última semana, uma atividade lúdica sobre higiene bucal com as crianças em atendimento na ala pediátrica da unidade.

Profissionais voluntários do grupo “Adote um Sorriso”, que desenvolve ações em unidades hospitalares e comunidades da Região Metropolitana de Belém (RMB), ensinaram os pequenos como escovar os dentes corretamente e manter a saúde bucal.

No Metropolitano, a atividade integra uma agenda de ações de humanização e voluntariado, pensadas para o bem-estar dos pacientes e acompanhantes.

Natália Failache, responsável pelo setor de Humanização do hospital, conta que o objetivo da atividade é conscientizar crianças e também os seus responsáveis sobre os cuidados necessários com a boca e os dentes.

“Com mais essa atividade, o Hospital Metropolitano reafirma o seu compromisso com a qualidade de vida dos seus pacientes e acompanhantes por meio da conscientização do autocuidado”, destaca Failache.

“Quando eles saírem daqui, com certeza, estenderão o conhecimento aos seus familiares e amigos. O mais importante para nós é exatamente isso, disseminar esse conhecimento e estimular o cuidado com a saúde”, completa a profissional.

Ana Cláudia é mãe do pequeno Everton Sanches, de apenas dois anos. Internado no Hospital Metropolitano após um acidente doméstico, eles participaram da ação. “Em casa eu tenho o hábito de compartilhar a necessidade de escovar os dentes, não só com ele, mas também com o irmão que é gêmeo. Foi muito legal”, comenta.

Voluntariado

Dentro do Hospital Metropolitano, que pertence à rede de saúde pública do Governo do Estado e é gerenciado pela Pró-Saúde, diversas ações são realizadas por meio do Programa de Voluntariado.

Foto: Ascom HMUEEntre os parceiros cadastrados para atuação na unidade está o grupo “Adote um Sorriso”, que conta com mais de 200 integrantes, entre estudantes e profissionais de diversas áreas, e busca melhorar a situação de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social.

“A nossa missão é contribuir com o desenvolvimento saudável dessas pessoas para que elas tenham ainda mais qualidade de vida. Não só eu, mas todos os integrantes do projeto, somos gratos por ajudar esses pacientes e outras pessoas com o que aprendemos”, afirma a psicóloga e vice-presidente do grupo, Gabriela Araújo.

As ações de voluntários no ambiente hospitalar de unidades gerenciadas pela Pró-Saúde seguem o Manual do Voluntariado da instituição. Quem tiver interesse em se tornar um voluntário, basta preencher o cadastro disponível no link: https://www.prosaude.org.br/filantropia/programa-de-voluntariado/formulario-de-voluntariado/

Texto: Alberto Dergan/Ascom HMUE

