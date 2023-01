Crianças internadas no Hospital Metropolitano tiveram uma manhã bastante divertida com a ação da Pet Terapia

Na manhã da última quarta-feira (18), crianças internadas no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), localizado em Ananindeua, receberam a visita do cão Alecrim, o animal é treinado para visitar instituições de saúde do estado, a companhia do cachorro, proporcionou as crianças um momento de muita alegria e diversão.

A ação faz parte da Terapia Assistida por Animais (TAA), mais conhecida como Pet Terapia, realizada pelo Setor de Humanização do HMUE, em parceria com a coordenação do Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), e faz parte de um calendário de atividades programadas para serem realizadas durante todo o ano.

A supervisora do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) e Humanização do Hospital Metropolitano, Roberta Kelly, contou um pouco sobre o objetivo da ação. “O nosso objetivo é, além de oferecer tratamento para que nossos pacientes retornem para seus lares bem e saudáveis, tornar a ambiência no Metropolitano a mais agradável e empática possível. Com certeza, essas crianças sairão daqui e lembrarão do momento vivenciado nessa e em outras ações”, disse.

Entre as crianças que participaram da atividade está Arielle Silva, de três anos, que disse está muito feliz, o sorriso no rosto dela, não esconde a alegria de ter recebido a visita do cãozinho. “Que lindo, eu estou feliz e quero levar ele para casa”, comentou.

No Hospital, o animal esteve na companhia da tutora, soldado do Batalhão de Ação com Cães (BAC) da Polícia Militar do Pará, Laís da Silveira Fernandes.

Rede de cuidado – Como a Pet Terapia, diversas ações são realizadas dentro do HMUE para levar entretenimento para pacientes e acompanhantes, além de tornar mais ameno o processo de hospitalização. Entre elas, a musicoterapia, que leva a música para diversas alas da unidade; a gameterapia, que alia jogos digitais ao tratamento de reabilitação e o Reconexão, que oportuniza o reencontro de internados de longa permanência com crianças.

“Além de oferecer uma assistência de excelência, focada na atenção ao tratamento e recuperação dos pacientes, os esforços das nossas equipes estão voltados também para oportunizar ambientes que minimizem sentimentos negativos trazidos pela hospitalização. Com mais essa ação, é possível comprovar isso”, afirma o diretor assistencial do HMUE, Clóvis Guse.

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergencia

A unidade é referência no tratamento de média e alta complexidade em traumas para a região Norte, o Hospital Metropolitano pertence à rede de Saúde Pública do Pará e é gerenciado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH).

Com 208 leitos operacionais nas especialidades de traumatologia, cirurgia geral, neurocirurgia, clínica médica, pediatria, cirurgia plástica (exclusiva para pacientes vítimas de queimaduras), além de leitos de UTI, o HMUE recebe pacientes da Região Metropolitana de Belém, dos diferentes municípios do Pará e também de outros Estados.

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará