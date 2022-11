Crianças internadas no Hospital Oncológico Infantil participam do projeto ‘Pequenos Chefs no Ritmo da Copa do Mundo’

Nesta sexta-feira (18) o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (Hoiol), vai realizar uma atividade para crianças atendidas pela unidade de internação, o Projeto “Pequenos Chefs no Ritmo da Copa do Mundo” reunirá os pequeninos a partir das 15h, em mais uma atividade temática.



A iniciativa vai contar com um chefe de cozinha, que vai orientar os pequenos pacientes na preparação de pratos deliciosos e com decoração alusiva à Copa do Mundo do Qatar.

O projeto visa reforçar aprendizados, trabalhar as habilidades e promover socialização e momentos de alegria e bem-estar aos usuários hospitalizados.

A abertura dos jogos da Copa do Mundo no Qatar 2022 será neste próximo domingo (20), às 13 horas (horário de Brasília). O evento terá como o duelo os donos da casa contra a seleção do Equador, válido pela primeira rodada do grupo A.

Foto: Adobe