Crianças internadas no Hospital Regional do Baixo Amazonas ganham festa junina

Crianças em tratamento no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, ganharam uma festa junina em comemoração ao Dia de São João, lembrado nesta quinta-feira, 24.

Seguindo a tradição da época, os pequenos foram vestidos de caipiras e um clima de muita música. A ação contou com os pacientes mirins da Clínica e da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Pediátrica, sendo realizada pelo Grupo de Ações e Eventos de Valorização Humana (Gaevh) do HRBA.

“Muitos pacientes acabam sofrendo uma ruptura no cotidiano, devido a necessidade de internação. Essas ações ajudam a minimizar o estresse e ressignificar a data comemorativa, proporcionando maior adesão ao tratamento”, explica a terapeuta ocupacional e presidente do Gaevh, Ana Paula Ribeiro.

O Regional do Baixo Amazonas é uma unidade que pertence ao Governo do Pará, sendo gerenciado pela entidade filantrópica Pró-Saúde. A unidade é referência para uma população estimada em mais de 1,3 milhão de pessoas, residentes em 30 municípios da região oeste do Estado.

A festa junina no HRBA contou ainda com brincadeiras típicas, como pescaria, além da entrega de presentes e kits de pintura. As brincadeiras aconteceram diretamente nos leitos dos pacientes pediátricos, garantindo o bem-estar das crianças.

Os pais de Heitor Carlos Ferreira, de 2 anos, morador da clínica pediátrica, reconheceram que ações como essa fogem da rotina hospitalar e contribuem para o tratamento do filho. “Ele se sente bem melhor, gosta das brincadeiras. Os colaboradores sempre se caracterizam nestes dias festivos e trazem mais alegrias ao nosso filho”, comenta Simone Ferreira, mãe de Heitor.

As atividades foram realizadas seguindo todos os protocolos de segurança recomendados pelo Ministério da Saúde, com todos os profissionais utilizando Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

“Todas as ações festivas do HRBA foram adaptadas devido a pandemia para garantir a segurança de todos, pois entendemos que essas ações devem continuar. São mais que ações de humanização, são uma terapia, uma dose de alegria, tanto para os pacientes, quanto para os nossos colaboradores”, destaca o diretor Hospitalar, Hebert Moreschi.

O Regional do Baixo Amazonas presta atendimento 100% pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em mais de 35 especialidades, entre as principais estão oncologia, ortopedia e terapia renal substitutiva. Em março do ano passado, o hospital também se tornou referência no tratamento dos casos graves da Covid-19.

Desde 2012, a unidade está entre os melhores hospitais públicos do País, reconhecimento obtido junto à Organização Nacional de Acreditação (ONA). O HRBA é certificado com a ONA 3 – Acreditado com Excelência, que atesta as boas práticas assistenciais de acordo com padrões internacionais de qualidade.

Em 2021, o hospital demonstrou sua expertise de gestão e excelência ao conquistar o 1º lugar no 4º Seminário Internacional de Segurança do Paciente e Acreditação em Saúde, realizado pela ONA.