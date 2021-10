Crianças são atendidas por personagens de contos infantis no Hospital Abelardo Santos

Uma turma alegre de personagens dos contos infantis saltou das páginas dos livros e das telas das TVs, nesta terça-feira (12), para o Hospital Regional Dr. Abelardo Santos- HRAS, no distrito de Icoaraci, em Belém. Como forma de arrancar sorrisos e desmistificar o conceito de que o ambiente hospitalar é sinônimo de sofrimento e dor, neste Dia das Crianças, os profissionais de saúde da unidade, trocaram suas vestes brancas e acolheram a garotada de uma forma bem diferente: com fantasias lúdicas e muita diversão.

Os pequenos usuários do Pronto-Socorro infantil e da pediatria também foram recebidos com cantigas infantis e brindes confeccionados pela equipe de enfermagem da unidade. “Estar em um hospital durante um feriado, e ainda mais em uma data como esta, não é muito agradável para ninguém. Então, resolvemos criar uma forma de dizer que aqui é um lugar de diversas conquistas, recuperação e superação. Quem busca um hospital, busca restabelecer a saúde, amenizar uma dor e é dessa forma que as crianças precisam entender esse ambiente”, detalhou a supervisora do pronto-atendimento, Shamira Resque.

SATISFAÇÃO

A manicure Iris Carla Nascimento Vilhena, 19 anos, ficou impressionada com a programação. “Está tudo lindo e divertido. Sempre gostei desse atendimento, dos profissionais que trabalham aqui. Dos enfermeiros e médicos. Meu filho está adorando”, comentou a mãe do pequeno Isaac Nascimento, que está hospitalizado com pneumonia.

A dona de casa Maristela de Sá Bahia também ficou emocionada com a recepção ao seu bebê, Fábinho, de 9 dias. Com icterícia – patologia cujo principal sintoma é a coloração amarelada ou alaranjada da pele do recém-nascido -, ele passou o Dia das Crianças no HRAS, de uma forma diferente da que a mãe imaginava. “Está tudo tão bonito, um ambiente leve. Uma recepção maravilhosa. A equipe está de parabéns!”, disse.

Amaia Catarina, 7 anos, também ficou surpresa com os personagens infantis no Pronto- Socorro. “Ela chegou com febre, gripe, uma virose. Mas toda essa animação faz a criança melhorar. Fiquei muito feliz com tudo isso. Muito legal”, destacou o operador de monitoramento, Adinelson Diniz Melo, 45 anos.

PROJETO

Engana-se quem pensa que é apenas nas datas comemorativas que a unidade recebe seus usuários de forma contagiante. Desde julho deste ano, o HRAS mudou a rotina de suas sextas-feiras, com o projeto Pronto-Sorriso. Às vésperas do final de semana, a rotina na urgência e emergência do maior Hospital Público da Rede Estadual é alterada com vários recursos lúdico, com o objetivo de levar alegria aos pacientes, desmistificando a imagem de que a hospitalização ou mesmo a ‘ida ao médico’ significa sofrimento ou dor.

“Quando se fala em atendimento de saúde pediátrico, o HRAS é referência no Estado do Pará. Administrado pela Organização Social, Instituto Mais Saúde, em média, são atendidas cerca de 90 crianças por dia, na urgência/emergência que funciona 24h por dia e sete dias por semana. Além disso, recebemos pacientes de forma regulada para tratamento de diversas patologias e para cirurgias infantis”, explicou Marcos Silveira, diretor executivo do Abelardo Santos. “Estamos investindo em um atendimento humanizado, com isso, incrementamos projetos que minimizem o sofrimento das crianças e dos pais, durante os tratamentos de saúde”, ressaltou o gestor.

O Projeto Pronto-Sorriso tem, ainda, a finalidade de tornar o ambiente mais leve até mesmo para o colaborador. “Às sextas-feiras, fazemos eventos na urgência infantil com balões, massa de modelar, giz de cera e a entrega de certificados de coragem aos pacientes. Nestes dias, os colaboradores estarão liberados para o uso de roupas temáticas e coloridas”, destacou Márcia Rodrigues, diretora assistencial do Regional Abelardo Santos.

O projeto envolve a enfermagem, a nutrição, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e o setor de humanização do HRAS.

*Texto de Roberta Paraense (Hospital Abelardo Santos)

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom