Crianças vão passar por cirurgias nas mãos na Santa Casa a partir de novembro

A Santa Casa de Misericórdia do Pará, Sociedade de Anestesiologia do Estado do Pará (SAEPA) e Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT Pará) em parceria com a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mão (SBCM), vai realizar nos dias 1 e 2 de novembro, em Belém, pela primeira vez um mutirão cirúrgico que vai beneficiar crianças com graves deformidades na mão.

Um especialista internacional e outros profissionais de vários estados e médicos do Pará que irão realizar as cirurgias para corrigir as deformidades, graves, das crianças, congênitas, podendo ser realizada em uma mão ou nas duas mãos de acordo com a necessidade de cada caso, serão 20 crianças com idade de dois a nove anos que passarão pela cirurgia.

Cada paciente foi selecionado a partir de critérios de complexidade clínica e de extrema vulnerabilidade socioeconômica, as famílias participantes são do interior do estado.

Foto: Cristino Martins Ag Pa