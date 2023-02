Crias do Curro Velho apresenta neste sábado o carnaval inclusivo com porta-bandeira cadeirante

Neste próximo sábado (11) às ruas do telégrafo recebe o desfile do Grêmio Recreativo Escola de Samba Crias do Curro Velho. Cerca de 500 crianças e jovens participarão do evento, que acontece há mais de três décadas. Neste ano a edição conta com uma grande novidade, uma cadeirante vai assumir a função de porta-bandeira em Belém.

A dentista de 45 anos, Débora Cardoso, é cadeirante de rodas há 12 anos. Iniciou a dança em 2018, quando entrou na companhia de dança inclusiva “Do Nosso Jeito”. Desde daí, o o Curro Velho tem sido sua segunda casa.

“A representatividade que isso traz para outras pessoas que são usuárias da cadeira de rodas ou que tenham outras deficiências, é mostrar que, sim, é possível para todos nós”, contou a dentista sobre a importância de estar à frente de um projeto como esse.

Bastidores

O desfile tem como tema “Brincar e Encantar: preservar a memória do nosso lugar”. A mensagem estará estampada nas fantasias em que Guilherme Repilla vem confeccionando, o figurinista já tem quase 40 anos de profissão. Sua equipe tem, em média, 12 funcionários que estarão divididos entre a confecção de roupas para as alas, porta-bandeira, mestre-sala e porta-estandarte.

O figurinista vem há quase dois meses trabalhando nas fantasias.

“A inspiração vem do cotidiano das crianças na Vila da Barca. A forma das brincadeiras, das necessidades, dos sonhos. E a ideia das fantasias é trazer essa imagem, dessas brincadeiras populares de infância”, explicou o figurinista.

Inclusão

Thays Reis é técnica em gestão cultural da FCP e trabalha com o coordenador Jorge Cunha, na ala de inclusão do carnaval. Diretora de coreografia da companhia “Do Nosso Jeito”, foi ela quem fez o convite especial para Débora. “Foi montada toda uma estrutura, ela realmente vai ‘vestir’ a cadeira”, fala Thays sobre a fantasia da porta-bandeira.

“Tem muita gente envolvida nesse projeto. Desde o Jorge Cunha e eu, até o figurinista, o ferreiro, os instrutores”. Além de cadeirantes, Thays também trabalha com pessoas com Transtorno do Espectro Autista e com Síndrome de Down. O Carnaval das Crias do Curro Velho é mais que uma festa. Para muitas pessoas como Débora e Guilherme, representa uma oportunidade de se reinventarem.

SERVIÇO

Data: 11/02

Horário: 9h

Concentração: Praça Brasil, Travessa Pombal

Percurso: Avenida Senador Lemos, Travessa Djalma Dutra, Curro Velho (Rua Nelson Ribeiro)

Foto: Wellyngton Coelho / Ascom FCP