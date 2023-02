Crias do Curro Velho ganham às ruas neste domingo (5) para ensaio geral antes do grande dia do desfile

Neste próximo domingo (05), acontecerá o ensaio geral das Crias do Curro Velho para o desfile de carnaval. O desfile vai ocorrer no próximo dia 11, e vai contar com a participação de 500 crianças, que tem como tema “Brincar e Encantar: preservar a memória do nosso lugar”. A ideia é sobre abrigar diversas temáticas e reflexões apresentadas pelos alunos por meio da leveza das brincadeiras e da ludicidade.

O Núcleo de Oficinas Curro Velho, espaço da Fundação Cultural do Pará, realizará os 12 cursos ofertados pelo espaço até o dia 10 de fevereiro. Toda essa preparação tem um motivo, o desfile do Grêmio Recreativo Escola de Samba Crias do Curro Velho, que faz história há 32 anos. E, para muitas famílias, é parte da própria tradição.

Foto: Wellyngton Coelho / Ascom FCP