Criatura bizarra com tentáculos aparece em praia e assusta internautas

Um pequeno crustáceo com oito tentáculos assustou banhistas da praia de Bennar, no País de Gales. O animal marinho, da espécie Lepas anatifera, foi flagrado nas últimas semanas e teve sua foto compartilhada no Facebook por Shell Longmore.

O corpo do animal é sustentado por uma espécie de cauda flexível que é revestida por placas lisas e de coloração branca, semelhantes a conchas que ficam na ponta de cada “tentáculo”. O crustáceo usa esses tentáculos para capturar alimentos.

No oceano, esses animais costumam se fixar na carapaça de tartarugas. Essa espécie pode ser vista principalmente no Oceano Pacífico, principalmente na costa das ilhas britânicas, onde o flagra recente aconteceu.

Criatura bizarra em praia

No inglês, esse animal é chamado de goose barnacles ou gooseneck barnacles, algo como “cracas de pescoço de ganso” em tradução direto. Isso se dá por conta da similaridade das conchas dessa criatura com um bico de ganso.

Apesar de bizarro, a criatura possui valor, já que é uma iguaria culinária em países da Península Ibérica e pode chegar a custar quase R$ 2 mil o quilo. Nos comentários do Facebook, inclusive, haviam ofertas de compra pelo animal.

Animal encontrado em praia na Tailândia

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma criatura, semelhante a um ouriço, andando em uma praia de Krabi, província na costa oeste do sul da Tailândia. As imagens foram capturadas no mês passado e divulgadas pelo portal Kameraone.

De acordo com o site, o animal em questão é da ordem Spatangoida, um tipo de ouriço do mar. Ao contrário dos ouriços comuns, esses são bilateralmente simétricos e têm uma superfície anterior distinta. Veja o vídeo do flagrante aqui.

Fonte: Olhar Digital