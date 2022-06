Criciúma X Brusque | Brasileirão Série B | 17.06.2022

Na noite desta sexta-feira (17) as equipes do Criciúma e Brusque se enfrentam as 19h, no estádio Heriberto Hülse, em partida valida pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e será realizado a cobertura pelo canal de A Província do Pará.

Após vencer o Sampaio Corrêa e Chapecoense, o Criciúma entra na partida de logo mais confiante para obter bons resultados na competição e garantir mais três pontos paar subir na tabela. Atualmente a equipe está com 16 pontos e está em sétimo lugar, podendo entra no G-4 com uma combinação de resultados.

Já o Brusque está bem próximo do Z-4 após perder em casa para o Ituano por 1 a 0, na última rodada. Atualmente a equipe está na 14ª colocação, com 13 pontos, apenas uma pontuação a mais que o primeiro clube na zona do rebaixamento.

A partida de logo mais terá a cobertura ao vivo pelo canal da A Província do Pará.

Foto: Divulgação