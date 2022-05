Criciúma e Cruzeiro se enfrentam às 21h30 (de Brasília) desta sexta-feira, no estádio Heriberto Hülse, em jogo válido pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

🎥 Inscreva-se no canal

🔔 Ativa o sininho das notificações

👍🏻 Deixa o LIKE

💬 Deixe o seu comentário

🗣 Compartilhe com os seus amigos

AO VIVO

| https://www.supermarajoara.com.br | https://www.grupomarajoara.com.br