Crime: Casa da mãe do cantor Eduardo Costa é arrombada

Nesta segunda-feira (27), a casa de Maria Raimunda da Costa, mãe do cantor Eduardo Costa, foi arrombada. O caso aconteceu no bairro Moreira, em Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte (MG).

O irmão do artista, Welinton Costa, também mora na residência. As informações são do G1.

A Polícia Militar (PM) disse que bandidos arrombaram o portão e roubaram um carro e uma motocicleta. A família do cantor estava no local no momento do crime, mas ninguém ficou ferido.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Print de vídeo YouTube The Noite com Danilo Gentili