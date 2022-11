Crime covarde cometido na Cremação tem como principal suspeito namorado da vítima

Na manhã desta última sexta-feira (25) um homem identificado como Carlos Alberto Ribeiro, de 59 anos, foi encontrado morto com sinais de facada no pescoço, no bairro da Cremação, em Belém. O principal suspeito é o companheiro da vítima na qual mantinham um relacionamento amoroso. Segundo informações a principal motivação do crime teria sido por desavença entre os dois ocorrendo há algum tempo.

De acordo com informações, o Centro Integrado de Operações foi informado, por volta das 11h40 que havia um homem em uma residência vítima de homicídio. A pessoa que denunciou notou uma estranheza ao perceber a residência da vítima aberta e ao entrar se deparou com o morador estirado no chão cheio de sangue e sem vida.

Após o Centro Integrado de Operações comparecer no local para realizar a perícia criminal, o levantamento preliminar destacou que a vítima estava despido e apresentava uma facada profunda no pescoço além de outros hematomas sinais de que provavelmente aconteceu uma luta corporal com o assassino.

Denuncias apontava como principal suspeito o companheiro da vítima, um rapaz de 25 anos, que foi a última pessoa a ser vista no final da noite de quinta-feira (24) entrando na casa da vítima.

A polícia conseguiu se deslocar imediatamente para casa do suspeito, localizado próximo ao local do crime. O homem teria tentado fugir, porém foi encontrado escondido debaixo da cama, na casa de um vizinho.

O suspeito do homicídio foi levado Á Seccional Urbana da Cremação e em seguida levado à Divisão de Homicídios no bairro de São Brás que já estava trabalhando no caso.

Foto Reprodução: Rede Social