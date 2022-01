Crime de desmatamento ilegal foi o mais denunciado pelos paraenses em 2021

De um total de 652 atendimentos realizados em 2021 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) à população paraense, entre denúncias, sugestões e reclamações voltadas a ocorrências de ameaças ambientais, o crime de desmatamento foi o mais denunciado, com 59 registros. Em segundo lugar aparece o crime de poluição, com 37 denúncias, seguido pelo de garimpo ilegal, com quatro. De acordo com a secretaria, mais de 84% das solicitações já foram respondidas, e o restante está sendo analisado pelos setores técnicos.

Para o coordenador de fiscalização da Semas, Tobias Brancher, os resultados do balanço de denúncias já eram esperados, por conta das crescentes ações de combate ao desmatamento por parte do governo estadual. “À medida que a população, bem como outros órgãos de governo e organizações sociais, verificam a efetividade das ações de combate ao desmatamento, se sentem encorajadas a realizarem denúncias em todas as regiões do Pará, sabendo que as mesmas serão apuradas”, declara.

“O fato de o Pará estar investindo no combate ao desmatamento se reflete nos números de áreas embargadas, madeiras e equipamentos apreendidos, acampamentos destruídos e na diminuição dos índices de desmatamento em áreas estaduais. O grande número de denúncias reflete o tamanho do desafio para continuar atendendo a quantidade de ocorrências e orientando o planejamento de ações com base em monitoramento, além de reforçar a credibilidade da Semas junto à população”, completa Brancher.

Mesmo com o crescente número de operações policiais realizadas em áreas de garimpo, chamou a atenção o baixo índice de denúncias relacionadas a este tipo de crime. Tobias Brancher explica que os garimpos ilegais ocorrem em áreas de difícil acesso, onde a maioria das pessoas que presenciam as atividades ilegais estão de alguma forma ligadas economicamente à atividade, fazendo com que evitem denunciar garimpos para as autoridades. “O grande número de ações desse tipo se deve ao monitoramento da Semas e às atividades de inteligência que precedem as ações de campo”, finaliza.

O serviço realizado pela ouvidoria da Semas atende a população por meio de três canais de comunicação: por email, manifestações através de formulário presencial, pelo sistema e-SIC (Sistema de Informação ao Cidadão), e ainda solicitações através do Sistema Nacional Informativo de Ouvidoria (Fala.BR). O objetivo, segundo a secretaria, é estimular e promover a participação dos usuários, acompanhar e propor o aperfeiçoamento da prestação dos serviços, auxiliar na prevenção e correção dos atos e sugerir adoção de medidas à defesa dos direitos dos usuários.

