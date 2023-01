Crime de roubo reduz 35% no estado durante o mês de dezembro de 2022

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) divulgou no último domingo (1º), por meio da Secretaria de Inteligência e Análise Criminal (Siac), os dados da criminalidade computados no mês de dezembro de 2022, quando foi registrada uma redução de 35% nos crimes de roubo em todo o estado. Os indicadores são referentes ao comparativo com o mês de dezembro de 2021.



De acordo com os números, no mês de dezembro de 2021 foram computados 5.511 casos de roubo no período de 1º a 31 de dezembro de 2021. Já no ano de 2022, considerando o mesmo período, foram registrados 3.575 casos, o que representa uma redução de 35,13% nos índices de criminalidade computados.

Para o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, os números refletem a estratégia de segurança pública desenvolvida pelos órgãos de forma integrada, por meio da Operação “Festas Seguras” deflagrada, especialmente para atender as demandas de um dos meses mais aquecidos do ano, para aumentar a cobertura de segurança nos principais pontos e áreas comerciais da capital e do interior.



“O mês de dezembro que é, particularmente, um dos meses mais movimentados em termos de circulação de dinheiro e de pessoas nas áreas comerciais e nas ruas, tende a ser um mês que requer maior atenção por parte das equipes de segurança. Mesmo assim, nós conseguimos fechar os dados da criminalidade com redução, em especial, nos crimes de roubo que tanto afetam diretamente a população. As equipes de segurança estiveram a postos desde o dia 02 de dezembro, com o reforço maciço de agentes nas ruas e nas ́principais áreas comerciais de todo o Estado, por meio da estratégia de segurança realizada pela operação de final de ano, abrangeu em sua fase inicial, os principais Centros comerciais. Desta forma conseguimos, mais uma vez, inibir a ação criminosa e conter os números da criminalidade visando sempre a segurança da população, que nesse período, circula de forma mais intensa e necessita de um maior aporte de segurança”, pontuou o titular da Segup.



Redução – Os crimes contra o patrimônio, a exemplo de roubos e furtos, vêm reduzindo de forma considerável ao longo desses últimos quatro anos, considerando um dos períodos de maior circulação financeira, como no mês de dezembro. De acordo com os dados divulgados pela Siac, desde 2018 a 2022, foi registrada uma redução de 52,53% nos casos de roubo em todo o Estado, levando em consideração o mês de dezembro.

Essa redução vem se dando de forma contínua em todos os meses de dezembro com reduções significativas nos crimes de roubo. Em 2019, foram computados 6.063 casos de roubo em todo o estado, somente no mês de dezembro. Em 2020, esse número foi para 6.168 casos. No ano de 2021 os dados computados foram de 5.511. Já em dezembro de 2022, foram registrados um total de 3.575 ocorrências, apontando queda de um pouco mais de 35% nos indicadores, quando relacionados com dezembro de 2021.

“Estamos conseguindo manter as reduções no estado a cada ano, sendo que essa não é uma tarefa tão simples, pois manter os índices em queda requer um esforço muito grande das equipes de segurança. Porém, com a integração das forças de segurança do Pará, somada às ações de inteligência e aos investimentos do Governo do Estado, estamos conseguindo um feito nunca visto, que é o de manter os indicadores da criminalidade em redução, e com isso, proporcionar ao cidadão paraense maior tranquilidade, preservando assim a segurança de todos”, concluiu Ualame Machado.

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro/Ag Pará