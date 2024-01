Crime: Funcionário atira e mata patrão após ser demitido

Em Ibiraçu, interior do Espírito Santo, um funcionário atirou e matou o patrão após ser demitido. O caso aconteceu na última sexta-feira (19). As informações são do G1.

A vítima do crime foi o empresário Elissandro Lopes Siqueira. Ele tinha 41 anos.

Siqueira foi atingido por três tiros na cabeça. Ele chegou a dar entrada em um pronto-socorro do município, mas não respondeu às tentativas de reanimação da equipe médica e morreu.

O nome do autor dos disparos não foi divulgado. Ele havia sido dispensado do serviço após ser chamado a atenção por utilizar um caminhão de forma irregular. Testemunhas disseram que o homem avisou que voltaria. Horas mais tarde, o ex-funcionário retornou armado, fez pelo menos quatro disparos e fugiu em uma motocicleta.

O delegado Leandro Sperandio, itular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, usou uma rede social para comentar o caso. Segundo ele, a Polícia Civil já tem um provável suspeito do crime, que já tinha sido investigado foi preso na semana passada com arma, moto furtada e drogas, mas foi solto no dia seguinte em uma audiência de custódia. O suspeito também tem histórico de outras duas prisões por receptação, em 2021 e 2022.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Ibiraçu.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Globoplay/ TV Gazeta