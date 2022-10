Crimes eleitoras são registrados no Pará desde a madrugada de domingo (2)

Seis pessoas foram flagradas divulgando propaganda política irregular na madrugada deste domingo (02/10). Em Santarém, quatro homens foram vistos por policiais federais enquanto arremessavam material gráfico de divulgação de campanha – conhecido como “santinho”. Eles estavam em uma Hilux preta, nos arredores da Escola Estadual Álvaro Adolfo da Silveira, um dos locais de votação da cidade. Dentro do carro havia grande quantidade de material de campanha de vários candidatos diferentes.



Também nas primeiras horas deste domingo, outros dois homens foram flagrados, dessa vez pela Polícia Militar, em Altamira. Eles arremessavam os “santinhos” pela avenida Sete de Setembro, próximo a um local de votação. Dentro do Gol branco que dirigiam foi encontrada uma caixa cheia de material de campanha de um candidato a deputado federal e uma candidata a deputada estadual.



Os seis flagrados foram levados às respectivas delegacias da Polícia Federal – dois deles em Altamira; os outros quatro, de Santarém. Contra eles, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência, com base na Lei de Eleições, artigo 39. Eles irão responder em liberdade a processo na Justiça Eleitoral. Já o material de propaganda irregular permaneceu apreendido.

Outro caso também aconteceu hoje, uma pessoa foi flagrada fazendo propaganda eleitoral irregular Ananindeua, na manhã deste domingo (02/10). A população ao redor da Escola Municipal de Ensino Fundamental Novo Tauari, no bairro do Icuí Guajará, alertou uma equipe da Polícia Militar que fazia ronda pela Estrada do Icuí Guajará, sobre a presença de um homem que oferecia dinheiro em troca de votos e distribuía panfletos de campanha.



Ao ser abordado, o homem publicou em um grupo de Whatsapp “me pegaram”, mas logo apagou a mensagem. O conduzido franqueou o acesso do celular à polícia, que verificou a participação dele no grupo de Whatsapp “Missão Domingo”, para distribuição de propaganda eleitoral no dia da eleição. Com ele foram encontrados R$ 72 e “santinhos” enrolados para distribuição, possivelmente onde seriam inseridas cédulas de dinheiro, mas não havia evidências mais fortes sobre compra de voto, por isso a autuação foi apenas pela propaganda irregular.



O flagrado foi conduzido à Seccional da Cidade Nova e em seguida, à Superintendência da Polícia Federal em Belém, onde foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência. Ele vai responder em liberdade a processo de crime eleitoral. O dinheiro e o material de campanha ficaram apreendidos.

Hoje (2), um motorista de ônibus foi preso por transportar eleitores para votarem em um candidato que teria bancado o combustível do veículo, no fim da manhã deste domingo (02). O condutor foi abordado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal no quilômetro 1127 da BR 230, no município de Itaituba.



Ao ser questionado, o motorista confirmou que estava levando eleitores para votarem e que o combustível havia sido financiado por uma pessoa que concorre a deputado estadual. O para-brisa do veículo tinha um adesivo desse candidato. De acordo com o relato, caso o candidato fosse eleito, o mesmo ônibus seria usado para pegar os eleitores para fazer a carreata da vitória.



O motorista foi autuado pelo “art. 11, inciso III da Lei n.º 6.091/1974: transporte ilegal de eleitores, no dia da eleição, sem estar à serviço da Justiça Eleitoral, não se tratando de transporte de linha regular (não fretado), ou de uso individual do proprietário, para o exercício do próprio voto e dos membros de sua família”. Ele foi encaminhado à posto avançado de Polícia Federal, em Itaituba, e preso em flagrante.

