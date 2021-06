Criminóloga define suspeito da chacina no DF como um spree killer; entenda a definição

A especialista em serial killer no país, Ilana Casoy, criou uma lista com base nas investigações sobre o caso até o momento

Os olhos dos brasileiros estão voltados para a busca policial por Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, que chocou o país ao invadir a casa de uma família, na madrugada do dia 9 de junho, e assassinar a tiros e facadas quatro membros de uma mesma família, em Ceilândia, no Distrito Federal. Além de estar foragido há aproximadamente oito dias, se escondendo dos agentes por matas e rios, Lázaro vem deixando rastros de outros crimes na região.

Mas, o que muitas pessoas desejam saber é: ele pode ser considerado um serial killer? A resposta, segundo a criminóloga e escritora Ilana Casoy, que escreveu um roteiro sobre o caso de Suzane von Richtofen e é uma das especialistas no assunto no Brasil, é não.

Todo mundo quer saber se Lázaro Barbosa, o suspeito de ter assassinado quatro pessoas da mesma família no DF, é um serial killer. A investigação ainda não acabou e minha ponderação sobre Lázaro ser um serial killer ou um spree killer é baseada nos dados divulgados até o momento. pic.twitter.com/pSRREbYOBl — Ilana Casoy (@icasoy) June 15, 2021

Com base na lista preparada por Ilana, com definições de um comportamento criminoso, apesar das investigações sobre o caso ainda estejam no início, Lázaro pode ser considerado um spree killer. Entenda:

Serial Killer

São assassinos em série que cometem dois ou mais crimes envolvidos rituais com mesmas necessidades psicológicas, com um modus operandi diverso e uma “assinatura” particular.

Os crimes ocorrem em eventos separados e em datas diferentes, alguns com intervalo de tempo relevante entre eles. As vítimas devem ter um padrão de conexão entre elas; a motivação do crime deve ser simbólica e não pessoal.

Spree Killer

Levando a tradução livre, são assassinos impulsivos e atingem vítimas que estão ‘no local errado, na hora errada’. Podem matar várias pessoas em um período de horas, dias ou semanas, sem ao menos deixar “esfriar” um crime e outro.

Param de matar de forma tão repentina como iniciam, sem sequer ter uma explicação aparente. Ou, podem ser a reunião de vários assassinos, ou muitas combinações possíveis, se foram considerados os copiadores, indivíduos que aproveitam uma série noticiada de crimes para eliminar um desafeto de forma disfarçada.

Chacina

Assassinos de massa que matam quatro ou mais vítimas em um só local, em um só evento. De modo geral, a explosão de violência é dirigida para o grupo que, no seu entendimento, o oprimiu, ameaçou ou rejeitou.

O matador de massa clássico é um indivíduo doente mental que teve os problemas pessoais aumentados até o ponto em que ataca grupos de pessoas não relacionados com ele ou com seus problemas, com tiros ou facadas.

*Com supervisão de Vanessa Fortes

