Criminoso é preso em flagrante, liberado na polícia e agora detém quatro reféns em Tomé-Açu

Líder de invasão de terras e furto de frutos é preso, após ter roubado um caminhão contendo uma carga de frutos. O roubador foi apontado pelas vítimas como autor, em seguida foi apresentado na delegacia de polícia de Quatro Bocas e foi posto em liberdade pelo delegado de polícia. No dia seguinte voltou a atacar e tem agora quatro reféns em Tomé-Açu em sua posse.



Adenisio dos Santos Portilho, mais conhecido pelo vulgo de “AD”, foi flagrado dentro de sua casa localizada na Vila Socorro, distrito do município de Tomé-Açu, no nordeste do Pará, com um caminhão de cor branca, placas OTG-6472, o qual, carregado com frutos de dendê, foi roubado na quinta-feira, 30, no Ramal do Ipitinga. O veículo foi apreendido pela polícia militar, com a carga, e levado para a Delegacia de Polícia de Quatro Bocas, sendo entregue para a empresa, mas o suspeito acabou sendo posto em liberdade, mesmo sendo apresentado em estado de flagrante pela Polícia Militar, com reconhecimento das vítimas e na posse das “resfurtivas” em seu quintal, ou seja, junto com o produto do crime. Agora, “AD”, juntamente com Marques Tembé Lira, agindo sob as ordens de Paretê Tembé, mantém quatro trabalhadores reféns nas matas do Ramal do Linhão, também naquele município.



Tudo começou na última quinta-feira, quando os bandidos roubaram o caminhão pertencente à empresa Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Indústria e Comércio S/A (BBF RIC), que já fez várias ocorrências contra “AD” em crimes da mesma natureza, sem que, até o momento, tenha sido instaurado quaisquer procedimentos. Somente neste ano, já foram registrados contra o acusado, ao menos seis ocorrências.



Adenisio dos Santos Portilho parece ter certa influência em Tomé-Açu, posto que foi colocado em liberdade após ter cometido um crime de roubo, numa decisão inexplicável, haja vista que ele estava em estado de flagrante delito de um crime que a polícia já havia tomado conhecimento através da lavratura do registo de ocorrência, ato continuo a PM saiu no encalço de “AD”, onde lograram em encontrar com o produto do crime em seu quintal.



A reportagem tentou entrar em contato telefônico com o delegado de Quatro Bocas, a autoridade policial que liberou o assaltante, mas no telefone da unidade policial ninguém atende. Tentou contato com a Delegacia de Tomé-Açu, onde foi obtida a informação que o policial, delegado, mora na cidade, mas que seu telefone estava fora de área. O mesmo expediente já foi enviado à assessoria da Delegacia Geral e aguardamos retorno.

FATOS

Conforme registro em Boletim de Ocorrência feito às 22h28min do dia 30/06, logo depois do fato, na Delegacia de Quatro Bocas, Nivaldo S. R. foi encarregado, pela BBF, empresa para a qual trabalha, de apanhar um carregamento de frutos de dendê frescos na localidade de Vila do Ipiranga, que seriam entregues pelos produtores Odimildo P. da C. e Donato S. D. Ele foi no caminhão da empresa, de cor branca, placas OTG-6472, conduzido pelo motorista Isaac F. M. apanhar a carga em um contêiner. Ao saírem da localidade com a carga, entrando no Ramal do Ipitinga, foram abordados por um grupo de cinco pessoas, uma delas armada com um revólver novo e cromado, que os mandaram descer do veículo. Em seguida, alguém entrou no carro e deu partida, dizendo que era para apanharem o caminhão, depois, em Vila Socorro, o qual estaria sem os frutos.



Na delegacia, Nivaldo disse que os criminosos citaram o tal de “Ade”, em cuja casa a polícia fez a apreensão do veículo, que foi devolvido à empresa com os frutos que não haviam sido ainda retirados.



Agora, a esperança dos denunciantes, é que o próprio delegado-geral Walter Rezende ultime providências, bem como aguarda o posicionamento do Ministério Público do Estado em Tomé-Açu, que tem jurisdição sobre o distrito de Quatro Bocas, pois ficou patente a prevaricação pela autoridade policial.

REFÉNS

Na tarde de ontem, sábado, 02, quando a empresa de segurança privada fazia a escolta do caminhão de transporte de combustível que abastece os geradores da BBF nos polos produtores de dendê, foi cercada por um grupo de vinte bandidos armados chefiados novamente por “AD” e Marques Tembé Lira. Os funcionários da empresa de segurança e da BBF foram rendidos e espancados fisicamente, torturados e tiveram suas duas armas de fogo roubadas pelo grupo, que agiu de extrema violência com chutes, pontapés e coronhadas. Dois dos homens, Flávio G. L. e Francinaldo A. do N., conseguiram fugir pela mata e chegaram na sede da empresa bastante lesionados, conforme informou na polícia a funcionária da empresa Joelma R. S., que fez o registro em Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia de Acará, distrito onde aconteceu o crime.



Conforme Joelma, os bandidos, na ocasião do crime, contataram com Paretê Tembé, avisando que tudo havia saído como planejado e perguntando o que fariam com os dois carros e com os funcionários da BBF que, até a manhã deste domingo, 03, estavam desaparecidos.

A BBF ressalta, por meio de sua assessoria jurídica, que os fatos de agora talvez não tivessem ocorrido se “AD” não tivesse sido liberado da delegacia ao ser preso em flagrante em Quatro Bocas pelo crime de roubo, e que está preocupada com a vida e integridade de seus colaboradores, tendo em vista que os criminosos, agora, parecem estar dispostos ao confronto armado, mesmo colocando vidas humanas em perigo, fatos estes já levados às autoridades, mas nada é feito.

Imagens: Ascom/Reprodução