Criminosos assaltam casa de Biancardi e amarram seus pais

Criminosos invadiram, na madrugada desta terça-feira (7), a casa de Bruna Biancardi, mãe da filha de Neymar Jr., Mavie. De acordo com informações da Guarda Civil Municipal (GCM) repassadas ao portal R7, os bandidos chegaram a amarrar os pais da influenciadora e roubar bens materiais.

Apesar do susto, os pais de Biancardi não se feriram. Os supeitos estariam procurando por Bruna e Mavie, que não se encontravam na residência no momento do crime.

Vizinhos notaram a movimentação dentro da casa e decidiram informar a GCM. Quando os agentes chegaram no local, conseguiram deter um dos criminosos, que seria morador do condomínio.

Os demais bandidos fugiram, levando consigo relógios, joias e bolsas de grife. A ocorrência foi registrada no no Distrito Policial de Cotia, e as autoridades seguem realizando rondas em busca dos suspeitos.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Instagram @neymarjr