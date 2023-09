Criminosos deixam três feridos após jogarem explosivo em ônibus

Três passageiros de um ônibus ficaram feridos, na noite desta quarta-feira (27), após ataque a um veículo na Avenida Brasil, na altura de Costa Barros, na Zona Norte do Rio de Janeiro. No local, os policiais encontraram um ônibus com as janelas quebradas e três passageiros feridos, segundo informações da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio.

Conforme a PM, uma equipe do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foi acionada para coibir uma ação de criminosos. De acordo com o comando da unidade, um grupo tentava atear fogo em um coletivo, que circulava na pista sentido Zona Oeste da Avenida Brasil, na altura da comunidade Joana D’Arc.

Já segundo o portal G1, testemunhas relataram que os bandidos, encapuzados e armados, tinham colocado pneus na via expressa a fim de fazer um arrastão. Os ladrões já teriam atacado diversos veículos quando renderam o motorista do coletivo. Os criminosos roubaram pertences dos passageiros e, na fuga, atiraram o artefato, que detonou.

Um homem ficou gravemente ferido e foi socorrido por bombeiros para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste da capital fluminense. Os demais, outro homem e uma mulher, também foram para o Albert Schweitzer, mas com ferimentos moderados.

*Com informações AE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Print de vídeo das redes sociais