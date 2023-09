Criminosos fazem treinamento de guerrilha na Maré; assista

Uma investigação realizada ao longo de dois anos pela Polícia Civil do Rio de Janeiro descobriu que criminosos instituíram aulas com táticas de guerrilha na Maré, um dos maiores complexos de favelas do Rio de Janeiro. Uma reportagem exibida pelo Fantástico, da TV Globo, na noite deste domingo (24), mostra alguns vídeos dos treinamentos.

Ao todo, segundo o veículo, foram registradas centenas de horas de imagens usando drones. Os exercícios acontecem em um lugar que parece um centro de lazer, mas que, na verdade, é um espaço de uso exclusivo dos criminosos e que fica ao lado de uma creche e cinco escolas.

– O momento que eles ficam próximos das escolas, eles ficam mais protegidos, já que a polícia vai ter maior dificuldade e até certo impedimento de atuar nessas regiões. A polícia não quer que nenhum inocente, principalmente criança, sofra um mal causado por esses traficantes – relata o delegado Hilton Alonso.

As imagens registradas pela polícia aponta que o “centro de treinamento” fica estrategicamente ao lado da Baía de Guanabara e a poucos metros das três principais vias expressas que cortam a cidade: Avenida Brasil, Linha Amarela e Linha Vermelha.

Nos registros, é possível ver dois instrutores ensinando grupos de 15 a 20 homens, todos armados com fuzis. Os investigadores identificaram algumas práticas similares às que são aprendidas nas forças de segurança, como rotina de exercícios físicos, técnicas de progressão em terrenos conflagrados, reação a emboscadas, deslocamento no escuro e simulação com explosões de bombas.

Segundo o Fantástico, as últimas gravações feitas pela investigação aconteceram no fim de 2022. Na noite do último sábado (23), a reportagem do jornalístico foi até a comunidade para fazer imagens dos mesmos locais. Na ocasião, não havia treinamento, mas os b

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/TV Globo