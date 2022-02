Criminosos invadem banco e saqueiam caixas eletrônicos no sudeste do Pará

O prédio anexo do banco Bradesco, localizado ao lado da Prefeitura de Tucumã, no sudeste do Pará, foi alvo de criminosos, na noite da última sexta-feira (4). Os ladrões arrombaram os caixas eletrônicos, abastecidos na quinta-feira (3) e levaram todo o dinheiro que havia no autoatendimento. O bando teria ficado cerca de cinco horas no prédio. Ninguém foi preso até o momento.

Segundo os primeiros levantamentos feitos pela Polícia Civil, os assaltantes começaram a rondar nas proximidades do banco por volta das 18h. Uma hora depois, pelo menos, quatro criminosos entraram na agência e permaneceram até por volta de 1h da madrugada de sábado (5).

Imagens de câmeras de monitoramento mostram que os ladrões deixaram um veículo não identificado no início da rua que dá acesso ao banco. Em seguida, subiram a pé, carregando malas que pareciam conter as ferramentas utilizadas no arrombamento dos caixas eletrônicos. Por volta de uma hora da madrugada os suspeitos saíram da agência levando uma quantia ainda não informada pelo banco.

A Polícia Militar fez buscas na região, logo após ter sido informada da ação criminosa. Porém, até o momento, não conseguiu localizar os suspeitos. A PC abriu investigação e trabalha com imagens de câmeras de monitoramento para tentar identificar os ladrões.

Fonte: Com informações de Agência Carajás