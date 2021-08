Criminosos matam adolescente e homem a tiros no Parque das Nações, em Manaus

Um laboratorista de 30 anos, e um adolescente de 15, foram assassinados na noite deste sábado (31) no Parque das Nações, em Manaus.

Um laboratorista de 30 anos, e um adolescente de 15, foram assassinados na noite deste sábado (31) no Parque das Nações, em Manaus. Outro adolescente, de 14, e um homem ficaram feridos. A motivação do crime é investigada pela Polícia Civil.

De acordo com a 12ª Companhia Interativa Comunitária de Polícia, o caso ocorreu por volta das 22h na Rua Noruega, esquina com a rua Inglaterra.

Um grupo de amigos conversava em frente a uma casa, quando criminosos em um carro de cor prata pararam no local, desceram do veículo e atiraram contra as vítimas.

Foram atingidas quatro pessoas no local: dois homens, de 28 e 30 anos, além de dois adolescentes de 14 e 15. As vítimas foram socorridas para hospitais de Manaus por moradores, e os criminosos fugiram sem identificação.

O homem de 30 anos, um laboratorista, não resistiu aos ferimentos e morreu no SPA Danilo Correa, na Zona Norte de Manaus. Um adolescente de 15 anos morreu no Hospital 28 de Agosto. Outras duas pessoas seguem internadas.

A motivação do crime e autoria, ainda desconhecida, é investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

