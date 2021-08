Criminosos que atuavam de Santa Catarina são presos pela polícia do Pará

A Polícia Civil do Pará cumpriu dois mandados de prisão contra líderes de uma facção criminosa, em palhoça no estado de Santa Catarina nesta última quinta-feira (19).

As investigações foram realizadas pela delegacia de repressão e Facções Criminosas (DRFC), em conjunto com apoio do núcleo de inteligência policial da polícia civil do estado do Pará (NIP), e da polícia civil de Santa Catarina (PC-SC) por meio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais e da Diretoria de Inteligência.

Dois homens foram investigados por participar em várias ações da organização criminosa atuante no estado do Pará. Os dois envolvidos na facção foram conduzidos para a unidade policial local na qual serão recambiados ao estado do Pará, onde permanecerão á disposição da Justiça paraense.

Foto: site a gazeta