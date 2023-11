Criminosos queriam sequestrar Biancardi e filha de Neymar

Mensagens encontradas no celular de Eduardo Seganfredo Vasconcelos, de 19 anos, o único preso pela polícia pela invasão e assalto na casa dos pais da influenciadora Bruna Biancardi, mãe de Mavie, filha do jogador Neymar, apontam que havia intenção dos criminosos de sequestrar a mãe da criança e a filha do atleta. A informação foi divulgada pelo site Metrópoles.

O teor das mensagens no celular de Eduardo não foi divulgado pela Polícia Civil, mas a corporação confirmou a intenção dos bandidos de sequestrar mãe e filha. Eduardo teria facilitado a entrada dos criminosos no condomínio onde os pais de Bruna moram. Outros dois envolvidos no ocorrido já foram identificados.

SOBRE O CASO

Criminosos invadiram, na madrugada desta terça-feira (7), a casa dos pais Bruna Biancardi, mãe da filha de Neymar, Mavie. De acordo com informações da Guarda Civil Municipal (GCM) repassadas ao portal R7, os bandidos chegaram a amarrar os pais da influenciadora e roubar bens materiais.

Apesar do susto, os pais de Biancardi não se feriram. O fato ocorreu em um condomínio de luxo na Granja Viana, em Cotia, na Grande São Paulo. Vizinhos notaram a movimentação dentro da casa e decidiram informar a GCM. Quando os agentes chegaram no local, conseguiram deter um dos criminosos.

Os demais bandidos fugiram, levando consigo relógios, joias e bolsas de grife. A ocorrência foi registrada no Distrito Policial de Cotia e as autoridades seguem realizando rondas em busca dos demais envolvidos.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal