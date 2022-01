Testes de covid-19 foram roubados da Central de Abastecimento Farmacêutico do Distrito Sanitário Indígena (Dsei/Parintins) na madrugada do último domingo (23). O material era destinado a comunidades indígenas do baixo Amazonas.

Os suspeitos entraram no local pelo buraco de um condicionador e levaram além dos testes, máscaras, medicamentos, termômetros e luvas.

A Polícia Civil de Parintins está com imagens das câmeras de segurança e investiga o caso.

Fonte: Portal do Holanda