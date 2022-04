Criminosos usam nome do jornalista Leo Dias para aplicar golpe em famosos no WhatsApp

O nome do jornalista Leo Dias, colunista de entretenimento do portal Metrópoles, foi usado por fraudadores para aplicação de golpes em celebridades e empresários de artistas. Os fraudadores conseguiram entrar em contato com personalidades como o ex-BBB Pedro Scooby e os representantes das duplas sertanejas Maiara e Maraísa e Henrique e Juliano.

O caso foi denunciado pelo próprio Leo Dias, que divulgou um vídeo em sua conta no Instagram na última quarta-feira (27), explicando o ocorrido. Segundo o jornalista, os criminosos estariam entrando em contato com famosos e pedindo doações para uma ONG em nome do colunista. “Não estou pedindo doação coisa nenhuma”, declarou Dias.

Golpistas tentaram negociar ações publicitárias

Os golpistas, se passando por Leo, dizem que o contato se trata de uma “ação solidária”, que reúne empresários, artistas e influenciadores digitais. A ação teria a renda revertida em prol dos menos favorecidos e, inicialmente, é pedida uma contribuição no valor de R$ 2,5 mil, além de acordos de divulgação da arrecadação e publicidade com artistas.

Porém, as mensagens têm erros crassos de português, o que não é esperado para um jornalista, como o uso da expressão “menos desfavorecidos”, que não existe e, caso existisse, faria referência aos mais ricos, não aos mais pobres; E o uso de uma cedilha na palavra “você”, apontou a coluna “Na Mira”, do Metrópoles.

WhatsApp é o aplicativo favorito dos golpistas

O ocorrido com Leo Dias não é exatamente um caso isolado, invasões ou clonagens de contas do WhatsApp para extorsão e fraude são práticas cada vez mais comuns e que preocupam autoridades de segurança da informação e delegacias de crimes digitais.

Dados da empresa de cibersegurança Kaspersky, divulgados em 2021, apontam, inclusive, que o WhatsApp é o aplicativo de mensagens favorito para aplicação de golpes. De todos os links maliciosos enviados em campanhas de phishing entre dezembro de 2020 e maio de 2021, 89,6% foram disseminados pelo aplicativo.

Fonte: Olhar Digital