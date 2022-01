Crise na Ucrânia: Otan envia tropas à Europa Oriental

Organização enviou avios e jatos para leste europeu em meio a tensões da Ucrânia com a Rússia

A possibilidade de que milhares de tropas russas, reunidas perto da fronteira com a Ucrânia, possam se movimentar deixou o conflito entre os dois países ainda mais intenso e crítico nesta segunda-feira (24/1).

A Organização do Tratado do Norte Atlântico (Otan) afirmou que enviaria navios e caças adicionais para a Europa Oriental. Além disso, segundo o jornal The Washington Post, há relatos de que o governo Biden estava considerando o envio de forças americanas e armamentos para reforçar os aliados da organização na Polônia e país bálticos.

O porta-voz da Rússia, Dmitry Peskov, disse que o país está observando os movimentos da Otan e que o presidente Vladmir Putin está “tomando medidas para garantir que nossa segurança e nossos interesses sejam devidamente protegidos”.

A Otan disse, na segunda-feira, que seus membros estão “colocando forças de prontidão e enviando navios e caças adicionais para implantações da Otan na Europa Oriental, reforçando a dissuasão e a defesa aliadas enquanto a Rússia continua seu reforço militar dentro e ao redor da Ucrânia”.

O porta-voz russo pontuou que, “infelizmente, vivemos em um ambiente tão agressivo. Infelizmente, estamos todos lendo relatórios de que a Otan está tomando certas decisões. Esta é a realidade em que existimos”.

A Rússia aumentou sua presença militar perto da Ucrânia e na Bielorrússia para níveis sem precedentes nos últimos dias, de acordo com analistas militares.

Provocações

As autoridades russas negaram que planejam uma invasão e tentaram inverter a narrativa de que estariam fazendo exercícios conjuntos envolvendo a prática de uma resposta a ameaças externas. O país acusou nações ocidentais de planejar “provocações” contra Moscou.

“Quero chamar sua atenção para o fato de que tudo isso não está acontecendo por causa do que nós, a Rússia, estamos fazendo. Tudo está acontecendo por causa do que os Estados Unidos [e] a Otan estão fazendo e por causa das informações que estão espalhando”, relatou Peskov.

A Otan afirmou que “continuará a tomar todas as medidas necessárias para proteger e defender todos os Aliados, inclusive reforçando a parte oriental da Aliança”.

Já o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Oleg Nikolenko, disse que o país repetiu muitas vezes que “está comprometido com a paz e a diplomacia e não planeja nenhum ataque militar”. “Só queremos proteger nossa fronteira sul”, continuou ele.

Países ocidentais

A partir disso, os países ocidentais passaram a tomar atitudes mais dramáticas durante as vésperas da ação armada antecipada.

A Grã-Bretanha ordenou que alguns diplomatas e suas famílias deixassem a Ucrânia, um dia depois de os Estados Unidos ordenaram que famílias de diplomatas deixassem o país e autorizaram a saída de funcionários diplomáticos não essenciais.

O Departamento de Estado também alertou os cidadãos americanos a considerarem deixar a Ucrânia, com autoridades dos EUA alertando que um ataque pode acontecer “a qualquer momento”.

A Austrália também ordenou que familiares de diplomatas na Ucrânia saíssem por causa da situação de segurança e alertou os cidadãos australianos para partirem. A ministra das Relações Exteriores da Austrália, Marise Payne, disse às autoridades australianas que enviem assistência, incluindo apoio para ajudar o país ucraniano a se proteger contra ataques cibernéticos.

Já Ursula von de Leyen, presidente da União Europeia (UE), anunciou, nesta segunda, o envio de 1,2 bilhão de euros (cerca de R$ 7,4 bilhões) em ajuda de emergência para ajudar a Ucrânia a atender às necessidades de financiamento “devido ao conflito”.

Os membros da UE estão divididos sobre quais sanções devem estar na mesa e se devem enviar armas de defesa para a Ucrânia.

Nikolenko, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, disse que o movimento dos Estados Unidos de enviar alguns diplomatas para casa foi prematuro e excessivamente cauteloso, já que não houve mudanças materiais na situação de segurança do país.

“Embora respeitemos o direito dos Estados estrangeiros de garantir a segurança de suas missões diplomáticas, consideramos tal passo do lado americano prematuro e sinal de excesso de cautela. De fato, não houve mudanças importantes na situação de segurança recentemente”, disse ele em comunicado.

Putin alegou que a Rússia é vítima da agressão ocidental e ameaçou uma resposta “técnica militar”.

Nos últimos dias, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha divulgaram alegações de dois planos russos separados para desestabilizar o governo ucraniano e instalar um governo pró-Moscou. As autoridades russas negaram as acusações.

Fonte Metropoles