Cristiano fala de sua situação no Manchester United e a perda do filho

Em uma entrevista para o programa Piers Morgan, ‘Piers Morgan Uncensored’, Cristiano Ronaldo quebrou o silêncio sobre a sua situação profissional, bem como os momentos mais delicados da sua vida pessoal.

O atacante do Manchester United não está feliz na Inglaterra, e também não vê mudanças no jogo de sua equipe.

Além disso, em abril passado, Cristiano e sua esposa Georgina Rodríguez sofreram um dos golpes mais duros de suas vidas, com a morte de um dois gêmeos no parto.



À época, naturalmente, a notícias abalou o mundo e Cristiano confessou que durante o mês de julho, sua filha Bella Esmeralda foi hospitalizada o que o levou a ficar mais tempo com ela e não pôde retornar a tempo para os treinos de pré-temporada.

O episódio que fez com que a diretoria do Manchester United duvidou e que fez com que o jogador de futebol se sentisse “mal” e “magoado”.

A morte do filho de Ronaldo levou até mesmo um clube rival como o Liverpool apoiar o ‘7’ dos Red Devils cantando o ‘You’ll Never Walk Alone’ no sétimo minuto de sua partida em Anfield .

Aquele detalhe da torcida do Liverpool marcou Cristiano: “Nunca esperei ver isso ” . Até da Família Real enviaram-lhe uma nota pessoal de condolências. Gestos que, no entanto, não viu da sua própria equipe:

“O Manchester United não demonstrou empatia alguma e não me apoiou durante este momento difícil ”.

Fonte: IG/Foto: redacao@odia.com.br (O Dia)