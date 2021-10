Cristiano Ronaldo anuncia que será pai de gêmeos mais uma vez

Nesta quinta-feira (28), o jogador de futebol Cristiano Ronaldo mostrou que faz jus de ser chamado de “papai”. Ele usou as redes sociais para anunciar que será pai novamente e publicar uma foto ao lado da esposa, a modelo Georgina Rodríguez, segurando duas fotos de imagens de ultrassom. Sim, duas fotos, porque o casal está à espera de gêmeos.

– É um prazer anunciar que estamos esperando gêmeos. Nossos corações estão cheios de amor. Mal podemos esperar para conhecê-los – escreveram, cada um em seu próprio perfil.

De acordo com a imprensa internacional, a modelo argentina está na 12ª semana de gestação. O craque português é pai de Cristiano Ronaldo Jr., gerado por meio de barriga de aluguel, assim como do primeiro casal de gêmeos, Eva e Mateo. Por enquanto, a caçula do jogador mais bem pago do mundo é a pequena Alana Martina, fruto do relacionamento de CR7 com Georgina.

Atualmente, a família está morando em Manchester, na Inglaterra, por causa do clube em que o atleta está atuando: o Manchester United.

