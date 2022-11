Cristiano Ronaldo revela que guarda cinzas do filho em casa

O jogador Cristiano Ronaldo, do Manchester United, revelou que guarda as cinzas do filho em sua casa. O atleta de 37 anos, que mantém uma postura reservada fora dos gramados, comentou sobre a perda do recém-nascido em uma entrevista para o apresentador Piers Morgan, no canal britânico Talk TV.

Cristiano Ronaldo anunciou em outubro que ele e a namorada, Georgina Rodríguez, estavam esperando gêmeos. Em dezembro, eles revelaram que se tratava de um casal. Em 18 de abril deste ano, o jogador comunicou que o menino acabou não sobrevivendo ao parto. De acordo com ele, o episódio foi o “pior” momento da sua vida.

– As cinzas [do meu filho] estão comigo, como as do meu pai, estão aqui em casa. É algo que quero guardar para o resto da minha vida e não jogá-lo no oceano ou no mar. Eu os mantenho comigo. Tenho uma igrejinha lá embaixo, uma capela, e mantenho meu pai e meu filho lá – disse Ronaldo, cujo pai morreu em 2005.

O atleta explicou na entrevista sobre a dificuldade que sentiu ao lidar com o luto pela perda do filho enquanto comemorava a chegada da menina recém-nascida, batizada de Bella Esmeralda.

– É uma loucura. Às vezes, eu tentava explicar para minha família e até para meus amigos mais próximos. Eu digo: “Nunca me senti feliz e triste ao mesmo tempo”. É muito difícil. Você não sabe se está chorando ou não sabe se está sorrindo. Porque é uma coisa que você não sabe como reagir. Você não sabe o que fazer, para ser honesto – explicou.

Além de Bella Esmeralda, Cristiano e Georgina são pais de Alana Martina, nascida em 2017. No mesmo ano, o atacante português virou pai dos gêmeos Matteo e Eva, nascidos por uma barriga de aluguel. Ele também é pai de Cristiano Ronaldo Júnior, de 12 anos, mas a identidade da mãe nunca foi revelada.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Raúl Caro Cadenas