Critérios

De acordo com as informações do CNPq, concorreram ao cargo de diretor do MPEG, além do Dr. Antonio Carlos Lobo Soares , dois pesquisadores do Museu Goeldi e outros dois da UFPA, todos doutores, com excelentes currículos acadêmicos. O novo diretor terá a missão de resgatar a instituição no que diz respeito à abertura total do espaço, a exemplo do que ocorria antes da pandemia da covid-19 que fechou o setor de turismo e lazer por quase dois anos.