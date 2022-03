Criticado, Danilo Gentili acusa governo de promover ‘cortina de fumaça’

Danilo Gentili voltou a falar sobre a repercussão negativa de seu filme Como se Tornar o Pior Aluno da Escola, cinco anos após o seu lançamento. O longa tornou-se alvo de críticas após entrar para o catálogo da Netflix em março. A produção também encontra-se no catálogo das plataformas Globoplay, Telecine, AppleTV, Looke e Google Play.

Nesta terça-feira (15), uma determinação do Ministério da Justiça e Segurança Pública obriga, em caráter cautelar, que todos os referidos serviços de streaming suspendam a exibição, disponibilização e oferta do longa. A medida prevê o pagamento de uma multa diária de R$ 50 mil caso a decisão não seja cumprida pelas plataformas em até cinco dias.

Em entrevista ao jornal O Globo, nesta terça-feira, o humorista defende que a medida é uma “cortina de fumaça” do governo para um momento oportuno, no qual as pessoas “não estão contentes com o preço e o andamento das coisas”.

– […] Então é sempre interessante criarem um espantalho pra desviarem o foco. O que mais explicaria todo esse esforço do gabinete do ódio pra fazer um filme de cinco anos atrás virar pauta em plena segunda-feira de aumento de combustível? – questionou.

Ainda na entrevista, o humorista reforça sua satisfação em desagradar tanto a esquerda quanto a direita. Ele também reforça que o filme já foi submetido à classificação indicativa – de 14 anos – na época de seu lançamento e está legalmente amparado pelos órgãos competentes.

– Se estão passando por cima disso, acho que fica claro pra todo mundo que é apenas oportunismo e censura – assinalou.

– Continuarei fazendo o que sempre fiz. Essa não é a primeira censura oficial que recebo – completou o apresentador do The Noite, do SBT.

O FILME

A história do filme narra como o personagem Pedro encontra um diário que ensina como provocar o caos na escola sem ser pego e resolve seguir as dicas com seu amigo Bernardo. A narrativa é baseada no livro de Danilo Gentili, lançado em 2009, que leva o mesmo nome.

Em um dos momentos do longa, um personagem interpretado pelo ator Fábio Porchat aparece tentando abusar sexualmente dos dois adolescentes.