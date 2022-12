Croácia supera Marrocos e garante a terceira colocação na Copa

A Croácia é a terceira colocada da Copa do Mundo de 2022. Neste sábado, a seleção de Luka Modric garantiu seu lugar no pódio ao levar a melhor sobre o Marrocos, no Estádio Internacional Khalifa, com uma vitória por 2 a 1. Gvardiol e Orsic marcaram para os croatas, enquanto Dari fez o único gol da seleção africana.

É a segunda vez em sua história que a Croácia conquista o terceiro lugar na Copa do Mundo. A primeira havia sido em 1998, na primeira participação do país no torneio. Já o Marrocos, quarto colocado, se despede com a melhor campanha de uma seleção africana na história do Mundial.

Diferentemente do empate que tiveram em 0 a 0 na fase de grupos, apontado como um dos piores jogos da Copa, Croácia e Marrocos fizeram um primeiro tempo bastante agitado. Com menos de dez minutos, as duas equipes já balançaram as redes. Gvardiol abriu o placar de cabeça, em bela jogada ensaiada dos croatas. Logo depois, Ziyech cobrou falta na área e Dari deixou tudo igual.

Após o início corrido, a Croácia passou a dominar as ações da partida, chegando ao ataque com bem mais frequência do que os marroquinos que, apesar da Copa marcada pela consistência defensiva, teve dificuldades atrás. Aos 41 minutos, Orsic fez um golaço de cobertura para levar os croatas ao vestiário com a vantagem de 2 a 1 no placar.

Na volta para o segundo tempo, a questão física acabou pesando para as duas equipes, que diminuíram o ritmo em relação à etapa inicial. No entanto, nenhuma das duas seleções se entregou.

Os croatas chegaram com perigo em chute com Vlasic, por cima do gol, e Kovacic, já no fim. Os africanos, por sua vez, quase empataram com En-Nesyri, que invadiu a área para finalizar, mas parou no goleiro Livakovic.



No último lance da partida, En-Nesyri recebeu completamente livre na área, mas cabeceou por cima do gol e perdeu a chance de levar a decisão para a prorrogação. Com isso, os croatas garantiram a vitória.

Fonte: IG/Foto: Fifa