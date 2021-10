Cruz Vermelha precisa de doações para atender romeiros

A Cruz Vermelha Brasileira (CVB), instituição de ajuda humanitária, precisa de doações para auxiliar no atendimento a romeiros que procurarem pelos postos de acolhimento no final de semana do Círio de Nazaré, nos dias 08, 09 e 10 de outubro.

Na BR-316, haverá um posto próximo ao shopping de Ananindeua, e outros seis postos no percurso do Círio, que contarão com atendimento médico e auxílio de enfermeiros, técnicos e auxiliares. Voluntários socorristas estarão nas ruas para caso seja necessário atendimento de primeiros socorros.

Para desenvolver o trabalho, o grupo pede a doação de itens que irão auxiliar nas atividades:

700 pacotes de água (copo ou garrafa)

3 caminhonetes de apoio

20 coolers com torneira (18L)

3 caixas de copos descartáveis (300 ml)

1 caixa de guardanapos de papel

50 unidades de filme PVC para alimentos

50 unidades de papel alumínio

150kg de frutas diversas

15kg de queijo

30 unidades de isopor (80 ou 100L)

150 garrafas de xarope de guaraná

40 pares de luvas pigmentadas

“Estamos buscando doações destes materiais para auxiliar nas atividades e poder ajudar os romeiros a finalizarem suas promessas neste ano”, completa a coordenadora do departamento de juventude da CVB, Thatyana Nascimento.

Até o momento há 500 voluntários efetivos cadastrados para atuar nos postos de acolhida.

A Cruz Vermelha Brasileira coordena há 40 anos atendimentos médicos no Círio de Nazaré, em parceria com instituições públicas e privadas.

Em 2019, a instituição realizou mais de 700 atendimentos somente no sábado e no domingo da festividade paraense.

Câimbras, pico hipertensivo, desmaio, náuseas, entorse, fraturas, falta de ar e até crianças perdidas são as ocorrências mais comuns durante as procissões atendidas pelo grupo.

No último Círio, antes da pandemia, 4.600 voluntários atuaram nas 12 Romarias oficiais e em eventos relacionados ao Círio, como o transporte dos carros dos milagres, descida da imagem, festividade Nazarena e show pirotécnico.

Fonte: G1 PA — Belém

Foto: Carmen Helena/Cruz Vermelha Brasileira