Cruzeiro persegue recordes na reta final da Série B

Após três anos de agonia, o Cruzeiro estará de volta à divisão de elite do futebol brasileiro em 2023. E a Raposa conseguiu o acesso em grande estilo: campanha impecável, uma torcida muito fiél ao seu lado e alguns recordes já assegurados, enquanto outros estão ainda em jogo nas rodadas finais do Brasileirão Série B.

O Cruzeiro assumiu a liderança na Série B na sétima rodada quando venceu o Náutico fora de casa e, desde então, não largou mais. Pelo contrário: a vantagem foi aumentando com o passar das rodadas e o time mineiro conseguiu assegurar o acesso mais rápido da história da competição com 20 clubes.

Apenas 31 jogos foram suficientes para que o Cruzeiro garantisse o retorno à Série A, quebrando a marca de Corinthians (2008), Palmeiras (2011) e Palmeiras (2012), que realizaram o feito após 32 partidas.

Apenas uma rodada depois, outro grande feito para a Raposa. Após golear a Ponte Preta por 4 a 1 fora de casa, derrotas de Grêmio e Bahia na rodada 32 asseguraram o título com maior antecedência da história ao clube mineiro. Em 2008, o Corinthians sagrou-se campeão na 34ª rodada. Outra marca já superada pelo Cruzeiro é a de maior sequência invicta na Série B. O time celeste chegou a 15 jogos de invencibilidade e deixou para trás o Náutico de 2021 e o Vasco deste ano, que chegaram a ficar 14 jogos sem derrota.

Novos recordes

O mais importante já está garantido. Até festa em praça pública já aconteceu e agora o Cruzeiro espera apenas a entrega da taça, que está agendada para acontecer diante do CSA na última rodada. Mas o que o esquadrão de Paulo Pezzolano ainda pode perseguir na competição? Confira outros recordes que podem ser alcançados pelo time celeste.

Com 71 pontos e seis jogos ainda a serem disputados, o Cruzeiro ainda pode fazer a melhor campanha da história da Série B. Os mineiros podem chegar aos 89 pontos, enquanto o recorde atual é do Corinthians de 2008, que fez 85.

A sincronia entre elenco e torcida marcou a campanha do Cruzeiro e finalizar essa história como o melhor mandante da história seria um desfecho especial. A Raposa ainda está invicta em casa, conquistando 44 pontos; ainda serão disputados três jogos no Mineirão e o recorde atual é de 50 pontos – Corinthians (2008) e Náutico (2006). Duas vitórias e um empate seriam suficientes.

Mais vitórias e menos derrotas são outras marcas ainda em jogo para o Cruzeiro. Os mineiros somam 21 triunfos até aqui, enquanto o recorde é de 25. Como dito, são seis jogos ainda em disputa. Já para ficar com o recorde de menos derrotas, o Cruzeiro não pode perder mais nenhum até o fim da competição: está empatado com Corinthians (2008) e Portuguesa (2011) com apenas três reveses.

O Cruzeiro tem a melhor defesa da Série B 2022 de longe. São apenas 26 gols sofridos até aqui e o recorde nesse quesito é da Chapecoense em 2020, em que os catarinenses tiveram sua defesa vazada apenas 21 vezes. Outra marca bem plausível de ser alcançada.

Por fim, o Cruzeiro pode levar para a Série B algo que só ele conseguiu, mas na primeira divisão. Em 2013, a Raposa venceu todos os seus 19 adversários no título brasileiro daquele ano, algo inédito na elite do futebol nacional. Caso vença Ituano, Guarani e CSA (os três jogos em casa), o feito será repetido na segunda divisão.

Texto retirado de ogol.com.br